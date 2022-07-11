Вже скоро почнеться сезонний пік споживання палива, тому розслаблятися ще зарано.

Україні загрожує нова паливна криза. Деяким здається, що відсутність черг за дизелем та бензином на АЗС свідчить про стабілізацію ситуації, проте вже скоро почнеться сезонний пік споживання палива. Саме тому розслаблятися ще зарано.

Про це для РБК розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За його словами, відносний спокій на ринку палива насправді оманливий. Попереду сезонний пік споживання бензину та дизелю, адже вже скоро почнуться жнива. У цей час споживання палива в Україні може зрости на третину. Інші країни не зможуть повність врятувати нас від кризи, вважає експерт.

"На жаль, на традиційних для України напрямках імпорту також є певні проблеми. Через підвищений попит з боку українських компаній портова перевалка нафтопродуктів в Румунії і Болгарії вже перевантажена. В Польщі взагалі немає вільних потужностей, щоб забезпечити перевалку палива для українського ринку. До того ж у цих країнах також зростає сезонне споживання, тому не виключено, що їхні уряди намагатимуться обмежити поставки в Україну для забезпечення внутрішніх потреб", - зазначив Куюн.

Саме тому, наголошує експерт, не варто вважати, що паливна криза вже позаду. Таке життя ілюзіями буде дуже небезпечним. За словами Куюна, бізнес та держава вже зараз мають починати працювати над диверсифікацією і розширенням каналів поставок.

"Наприклад, з тією ж Польщею, можливості якої зараз використовуються лише на 50%. З Румунією і Болгарією, які можуть відмовитися від ідей перекрити деякі "вікна" поставок в Україну заради насичення власного ринку. Або з Німеччиною, яка може забезпечувати більш ефективну логістику постачання нафтопродуктів в Україну з портів Бельгії та Нідерландів", - вважає експерт.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що учасники паливного ринку розповіли, де й чому досі не вистачає бензину.

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