Говорити, що Україна вийшла на заплановані обсяги постачання, зарано.

Криза на паливному ринку України може тривати до липня.

Про це під час брифінгу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, інформує Медіацентр Україна.

За його словами, зараз триває пошук ресурсів і формування нового ринку, адже Україна позбулася 100% джерел довоєнного ринку постачання - відповідно весь процес починається з нуля.

"Безумовно, основні ресурси ми шукали у сусідніх країнах. Зараз ці напрямки не справляються з попитом, який ми створили. З Румунії, наприклад, отримали сигнал, що влітку вони планують обмежити імпорт для України, щоб забезпечити свої потреби. Молдова, яка виступає транзитною країною, також планує обмежувати постачання. Скоріше за все, нам доведеться везти бензин здалеку. Приблизно до липня буде тривати вихід на необхідні обсяги. Але Уряд разом з трейдерами вивчає ринок, оскільки восени буде підвищений сезонний попит", - зазначив Куюн.

Експерт пояснив, що після скасування держрегулювання з'явився економічний стимул активніше постачати паливо і кількість декларантів постачання пального зросла у кілька разів. Це показує активізацію ринку. Ситуація з бензином гірша - постачальників менше.

За його словами, говорити, що Україна вийшла на заплановані обсяги постачання, зарано. Європейські заводи закривають внутрішній попит і не мають зайвих обсягів бензину.

"Імпортувати через європейські порти ми не можемо, бо там дизельна логістика, відповідно внутрішні ринки забезпечують своїх споживачів у пріоритетному порядку", - сказав Сергій Куюн.

Як повідомляв УНІАН, раніше профільний експерт Геннадій Коваль розповідав, що в майбутньому ціни на бензин в Україні мають знизитися, адже 60-70 гривень за літр - нереальні для економіки.

Вас також можуть зацікавити новини: