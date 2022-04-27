З початком війни скраплений газ в Україні суттєво здорожчав.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 27 квітня на 37 копійок – до 30,37 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях Socar автогаз здорожчав на 67 коп./л, до 31,32 грн/л.

Крім того, на 21-86 коп./л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс" і Chipo.

"На тлі зростання світових цін і дефіциту з початком війни скраплений газ в Україні суттєво здорожчав. Крім того, висока ціна на автогаз є наслідком дефіциту на решту видів пального, зокрема й на бензин", - зазначають експерти.

Раніше УНІАН повідомляв, що великі роздрібні мережі АЗС в період з 22 по 25 квітня збільшили ціни на бензин й дизельне пальне.

22 квітня Міністерство економіки України оприлюднило нові граничні ціни на пальне. Зокрема, бензин "звичайних" марок на АЗС не повинен перевищувати 34,10 грн/л, ДП — 38,66 грн/л.

Верховна Рада з 1 квітня 2022 року і до припинення або скасування воєнного стану скасувала акциз і зменшила ставку податку на додану вартість до 7% на бензини моторні, важкі дистиляти та скраплений газ.

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