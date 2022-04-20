Середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС піднялася до 29,22 грн/л.

Українські мережі АЗС підняли ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла на 20 копійок – до 29,22 грн/л.

При цьому вартість ресурсу в мережі KLO побила рекорд за всю історію спостереження. На своїх станціях мережа виставила на стелу 30,49 грн/л (+50 коп./л до 19 квітня).

На станціях ОККО і WOG продукт подорожчав на 51 і 48 коп./л – до 29,50 і 29,98 грн/л відповідно. Крім того, на 50 коп./л подорожчав автогаз і в мережі "Автотранс".

Гранична вартість:

12 квітня Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 34 копійки, а дизельного палива – на 22 копійки.

З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,87 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо - 37,65 грн/літр.

Верховна Рада з 1 квітня 2022 року і до припинення або скасування воєнного стану скасувала акциз і зменшила ставку податку на додану вартість до 7% на бензини моторні, важкі дистиляти та скраплений газ.

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