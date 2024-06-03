Серед причини "Укренерго" назвало спеку та зниження обсягів імпорту.

У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби, а його обсяг буде вищим, ніж 3 червня. Причини – зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту. По це в Telegram повідомила прес-служба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. При перевищені лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

В ДТЕК також повідомили, що у Києві та Київській, Одеські, Донецькій областях за вказівкою "Укренерго" завтра впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень.

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Криза української енергетики

В "Укренерго" попереджали, що на початку червня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж наприкінці травня. Це пов'язано з виникненням дефіциту електроенергії.

Російська Федерація продовжує знищувати енергосистему України. З урахуванням останніх ракетних атак окупанти знищили понад 9 ГВт української генерації.

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