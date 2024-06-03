Катаріна Матернова зазначила, що Україна вже втратила генерації більш ніж на 9 ГВт.

Російська Федерація продовжує знищувати енергосистему України. З урахуванням останніх ракетних атак окупанти знищили понад 9 ГВт української генерації.

"З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української генерації", - повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у Facebook.

За її словами, під час зустрічі послів ЄС із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, віцепрем'єркою з євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром юстиції Денисом Малюськом і заступником міністра Олександром Соболєвим обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, зокрема термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом'якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру.

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