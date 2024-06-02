Енергетики пояснили, чому так відбувається.

Наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж наприкінці травня. Це пов'язано з виникненням дефіциту електроенергії.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, дефіцит спричинено трьома факторами: плановий ремонт двох блоків українських атомних електростанцій, наслідки обстрілів об'єктів енергетики 31 травня і 1 червня, а також прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

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Стан енергосистеми України: останні новини

Як відомо, російські загарбники систематично руйнують українські енергооб'єкти, що призводить до екстренних та аварійних відключень світла по всій країні.

Сьогодні генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомляв, що екстрені відключення запровадили у всіх регіонах України, звичайні графіки відключень не діють.

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