Стратегічно Україна орієнтуватиметься на подальший розвиток та збільшення обсягів атомної генерації.

Україна розвиватиме атомну енергетику з огляду на військові ризики й загрози.

Як повідомили в прес-службі Міністерства енергетики України, про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко під час відвідання однієї з атомних станцій країни.

"Безумовно, ми будемо розвивати атомну енергетику, будувати нові блоки. Але зараз гостро постає питання безпеки енергетичних об’єктів. Під час будівництва атомних електростанцій ніхто раніше не враховував можливості військового нападу. Війна Росії проти України, окупація та обстріли Запорізької АЕС показали, що майбутній розвиток атомної енергетики має враховувати військові загрози. І Україна розроблятиме рішення, що дозволять підвищити рівень захисту ядерних об’єктів від загроз військової агресії та ракетних обстрілів", - наголосив Галущенко.

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Він підкреслив, що стратегічно Україна орієнтуватиметься на подальший розвиток та збільшення обсягів атомної генерації.

Масований ракетний удар 16 грудня

Росія вдев'яте здійснила масовану ракетну атаку на енергоінфраструктуру України. Внаслідок російських ракетних ударів було втрачено понад 50% споживання обʼєднаної енергетичної системи та оголошено надзвичайну ситуацію в енергосистемі.

РФ завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України з жовтня. Внаслідок ракетної атаки 23 листопада на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки АЕС були відключені. Атомні станції поступово відновлюють свої потужності. 11 грудня в "Енергоатомі" повідомили, що найближчим часом планується запустити після відновлення ще один енергоблок української атомної електростанції, що був пошкоджений внаслідок ворожої ракетної атаки в листопаді.

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