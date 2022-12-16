Найбільших уражень зазнали північний, південний і центральний регіони.

Після ракетної атаки Росії вранці 16 грудня енергосистема працює збалансовано, проте відновлення електропостачання може зайняти більше часу.

"Сьогодні ворог знову завдав масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. За оцінками військових, на наші енергооб’єкти летіло близько 70 ракет. Це вже дев'ята цілеспрямована терористична ракетна атака Росії на енергосистему України", - повідомили у НЕК "Укренерго".

Зазначається, що основною ціллю знов стали магістральні мережі та об’єкти генерації. В результаті обстрілів у системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним.

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"На жаль, є влучання. Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи", - зазначила прес-служба компанії.

Енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри всі пошкодження та завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, мережа працює синхронно з європейською континентальною мережею.

"Укренерго" зазначає, що режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії". Він стосується виключно ринкових операцій.

Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. Зважаючи на те, що це вже дев'ята хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше.

"Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди", - пояснили в компанії.

Атака Росії 16 грудня: масові відключення світла

Нагадаємо, через атаку Росії в "Укренерго" оголосили про надзвичайну ситуацію в енергосистемі України. Повідомлялося, що з енергооб'єктів сталася втрата 50% споживання об'єднаної енергосистеми України. У зв'язку з цим компанія оголосила про режим системної аварії.

За даними головнокомандувача ЗСУ, Росія запустила по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, 60 з них - знищили українські бійці.