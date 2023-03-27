Сьогодні стартують необхідні підготовчі роботи, які триватимуть до 31 березня.

У Запоріжжі цього тижня завершується опалювальний сезон. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Сьогодні, 27 березня, стартують необхідні для цього підготовчі роботи, які триватимуть до 31 березня. Після їх завершення (тобто в цю п'ятницю) опалення в місті буде відключено. Рішення про завершення опалювального сезону ухвалено відповідно до чинного законодавства та існуючих нормативних актів", - зазначив він.

За словами Куртєва, концерну "Міські теплові мережі" та іншим теплопостачальним підприємствам і організаціям доручено виконати відключення споживачів теплової енергії у встановлений термін.

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Опалення під час війни

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив про те, що наприкінці березня в деяких регіонах України через потепління можуть завершити опалювальний сезон, що майже на місяць раніше, ніж зазвичай.

22 березня 2023 року стало відомо про те, що починають відключати опалення в Дніпрі.

24 березня 2023 року було завершено опалювальний сезон в Миколаєві.

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