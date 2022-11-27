Зазначається, що остаточне рішення прийматиметься вранці 28 листопада.

В Одесі планують відновити роботу громадського електротранспорту. Це може статися завтра, 28 листопада.

Як повідомила прес-служба мерії міста, остаточне рішення прийматиметься завтра вранці.

"Завтра КП "Одесміськелектротранс" планує поновити роботу громадського електротранспорту", - йдеться у повідомленні.

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Трамваї та тролейбуси не курсують в Одесі з 23 листопада через критичну ситуацію із електропостачанням внаслідок ворожих обстрілів. Проте енергетики роблять усе можливе, аби поновити рух транспорту та відновити звичне життя українців.

Ракетний удар РФ: нова масована атака

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Українські захисники збили 5 безпілотників і 51 із майже 70 ракет, випущених російськими військами.

Багато регіонів залишилися без електро-, водо-, теплопостачання та зв'язку. Найгірша ситуація склалася у Києві та Одеській області. На сьогодні день ситуація поступово стабілізувалася.

Через пошкодження енергетичних об'єктів виник дефіцит електроенергії, у зв'язку з цим у регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Вранці 25 листопада в Одесі на маршрути вийшли 76 трамваїв і 51 тролейбус, але через перевантаження мереж їх довелося відправити в депо. Для зниження навантаження на електромережі 26 листопада і 27 листопада міський електротранспорт не працював.

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