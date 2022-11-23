Пуски ракет здійснили бомбардувальники стратегічної авіації ворога.

Російська стратегічна авіація випустила багато ракет по Україні. Відразу у кількох областях спрацювала система протиповітряної оборони. Є загроза ракетних ударів.

За даними голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, РФ підняла в небо щонайменше 9 бомбардувальників Ту-95. Авіація поблизу Маріуполя випустила щонайменше 5 ракет. Згодом Кім повідомив, що ракет багато. Летять з півдня та сходу. Працює ППО.

За даними Кіма, під загрозою ракетних ударів опинився південь. Ракети летять на Одесу.

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Очільник Дніпропетровської ОДА Микола Лукашук повідомив, що в області ракетна небезпека. Працює ППО.

Водночас голова Київської ОДА Олексій Кулеба також попередив про загрозу ракетних ударів по області.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Є загроза ракетного обстрілу області. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях", - повідомив Кулеба.

Про звуки вибухів повідомили пабліки Полтавщини. Втім, голова ОВА Дмитро Лунін заявив, що це спрацювала ППО у Кременчуцькому районі.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що Росія запустила ракети відразу після того, як Європарламент визнав її державою-спонсором тероризму.

"Терористи одразу підтверджують, що вони терористи - запускають ракети. Наївні невдахи", - заявив він.

Оновлено о 14:11: Звуки вибухів чутно у Києві. Місцеві пабліки повідомляють про "приліт" по столиці. У небі над Києвом здійснявся густий стовп чорного диму.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив "приліт". Ракета влучила в інфраструктурний об'єкт.

"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - заявив Кличко.

Ракетний терор РФ

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Через масовану атаку РФ у ряді областей України ввели аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні та підтвердив, що більшість ворожих ракет були випущені саме по енергетичній інфраструктурі України.

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