До опалення підключили майже 500 житлових будинків, проте частина містян все ще залишається без світла.

В Одесі фахівцям вдалося відновити теплопостачання для всіх споживачів, які залишилися без тепла та світла після масованих атак росіян по цивільній інфраструктурі протягом двох останніх днів. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Зазначається, що лікарні, школи та дитячі садки Київського району міста вже з опаленням, також підключено 489 житлових будинків.

"Фахівці працюють над тим, щоб стабілізувати температуру повітря в житлових будинках", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Водночас наразі без електропостачання ще залишаються близько 40 тис. споживачів. Також у частині міста застосовуються графіки погодинних відключень.

Станом на ранок 21 лютого в Одесі працюють 427 "Пунктів незламності", де жителі можуть заряджати свої гаджети.

Як уточнили у пресслужбі мерії Одеси, тільки за минулу добу стаціонарні пункти відвідали 2500 осіб та ще 200 прийняв "Пункт незламності" на Куликовому полі.

За словами мера міста Геннадія Труханова, 20 лютого на дві ключові котельні Київського району, які забезпечують теплом близько 200 тисяч одеситів, було подано напругу. Після цього фахівці комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" почали відновлювати тиск і температуру в системі.

"Одразу після атаки, менш ніж за годину, ми розгорнули оперативний штаб. Завдяки злагодженій роботі рятувальників ДСНС, енергетиків ДТЕК, комунальних служб та міських структур вдалося швидко ліквідувати наслідки, забезпечити людей пунктами обігріву та відновити енергопостачання котелень", - заявив мер.

Він пояснив, що для уникнення пошкоджень системи опалення було ухвалено рішення злити з неї воду. Станом на зараз, після перевірки всіх вузлів, опалення відновили.

Водночас тимчасово виконуючий обов’язки голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в етері телемарафону зазначив, що в Одесі поки не вдалося повністю відновити електропостачання споживачам. Про це він сказав, відповідаючи на питання про наслідки ударів окупантів по цивільній інфраструктурі Одеси та Миколаєва.

"На превеликий жаль, на початку тижня у нас були неприємні прильоти, які призвели до того, що частина нашої енергетичної структури вийшла з ладу та потребувала відновлення. На сьогодні на Миколаївщині відновлена базова частина електропостачання, теплопостачання… Ситуація більш-менш стабілізована. Що стосується Одеси, то порушена частина енергозабезпечення. Значна частина критичної інфраструктури вже заживлена, відбувається подача побутовим споживачам", - розповів посадовець.

Він додав, що наразі через руйнування в Одесі діють обмеження в електропостачанні. Для усунення наслідків обстрілів залучаються ресурси з інших регіонів України.

Останні ворожі атаки на Одесу

19 лютого російська армія масовано атакувала Одесу та Одеський район ударними БПЛА. Зокрема, у Київському районі Одеси через влучання без світла й опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків, дитяча поліклініка та понад 500 багатоповерхових будинків. Окрім того, через російську атаку в частині Одеського району почалися локальні аварійні відключення світла. Критичну інфраструктуру перемкнули на генератори.

Вже ввечері того ж дня та на початку доби 20 лютого Одесу знову атакували БПЛА, внаслідок чого виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та у складській будівлі, пошкоджено адміністративну будівлю, автомийку, проїжджу частину та приватний будинок. Без електропостачання залишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси. Внаслідок знеструмлення призупинена робота очисних споруд. Також було пошкоджено тепломагістраль, у частині абонентів відключено опалення. Загалом внаслідок цих ударів без світла залишилися 89500 абонентів.

Вас також можуть зацікавити новини: