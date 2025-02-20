У Херсоні вже відомо про перших постраждалих, це 13-річні двійнята.

Російська армія вчергове тероризує Україну. Одеса другий день поспіль перебувала під атакою дронів, тоді як у Херсоні росіяни вдарили авіабомбою по житловій багатоповерхівці.

Як передає кореспондент УНІАН, ввечері 19 лютого в Одесі було обоголошеноявлено повітряну тривогу. У місті протягом кількох годин було чути вибухи. Моніторингові канали повідомляли, що велика кількість БПЛА прямує на місто з боку Чорного моря.

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адміністративну будівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.

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"Постраждала одна людина, 55-річна жінка госпіталізована у стані середнього ступеня важкості", – розповів посадовець.

За його словами, також через атаку без електропостачання залишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси. Внаслідок знеструмлення призупинена робота очисних споруд. Наразі всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків як сьогоднішньої, так і вчорашньої атак.

Кіпер додав, що внаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла наразі 89500 абонентів. Відповідні роботи тривають цілодобово.

За словами мера міста Геннадія Труханова, пошкоджено тепломагістраль, у частині абонентів відключено опалення. Після закінчення роботи оперативних служб фахівці зможуть приступити до відновлення теплової системи, а комунальні служби – до ліквідації наслідків атаки.

Оперативний штаб та районна адміністрація вже працюють на місці. Мер додав, що з 8 ранку можна буде подати документи на відновлення вікон і дверей, у випадку приватного сектору – ще й даху.

Обстріл Херсона

Щодо ситуації в Херсоні, то, за даними начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі міста.

За словами посадовця, вже відомо про перших постраждалих. Це 13-річні двійнята – хлопчик і дівчинка. У них мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Глава Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що окупанти випустили по Херсону три керовані авіабомби. За його словами, одна з авіабомб влучила у багатоквартирний будинок в Центральному районі. Вже відомо про трьох постраждалих, серед них двоє дітей.

Крім того, вибухи лунали і в Києві. Примітно, що Росія, яка нібито налаштована на завершення війни, атакує столицю дронами в той час, як там перебуває спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

Атаки РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 лютого російські окупанти атакували Одесу ударними дронами. У Київському, найбільшому районі міста через влучання без світла й опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків, дитяча поліклініка та понад 500 багатоповерхових будинків.

Окрім того, через російську атаку в частині Одеського району почалися локальні аварійні відключення світла. Критичну інфраструктуру перемкнули на генератори. Загалом постраждало 4 особи, в тому числі дитина.

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