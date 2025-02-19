Пошкоджено більше двох десятків закладів освіти.

Вночі російські окупанти вкотре здійснили повітряну атаку по Україні, під ударом перебувала Одеса. У місті після атаки дронів було чутно багато вибухів, у соціальних мережах повідомляли про пожежі, дим та пошкодження медичного закладу.

Пізніше мер міста Геннадій Труханов повідомив, що росіяни завдали масованого удару по густонаселеному району Одеси.

Станом на ранок внаслідок ворожої атаки без світла і опалення перебувають 14 шкіл та 13 дитячих садочків. Також без світла і тепла великий мікрорайон житлової забудови – це понад 500 багатоповерхових будинків.

Відео дня

Також значні пошкодження отримала дитяча поліклініка та дитячий садок.

Фахівці вже оцінюють наслідки та визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію.

Крім того, Труханов повідомив про одного постраждалого, йому надають допомогу в лікарні.

Сьогодні ті заклади освіти, в яких відсутнє тепло та світло, не прийматимуть дітей. Працюватимуть пункти обігріву та пункти незламності.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі прогнозують ясну погоду, температура вночі -8°, вдень -1°.

Удари Росії по Україні

Нагадаємо, вночі 16 лютого загарбники прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва, пошкодивши теплову електростанцію міста. Без теплопостачання залишилися десятки тисяч людей.

Ввечері 31 січня окупанти завдали по Одесі ракетного удару. Багато пошкоджень та руйнувань було зафіксовано в охоронній зоні ЮНЕСКО.

Вас також можуть зацікавити новини: