Компанії навіть домовилися проводити оплату в російських рублях.

Індійська компанія Reliance Industries, яка є оператором найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, підписала річну угоду з російською "Роснефтью". Згідно з угодою, компанія закупить щонайменше 3 мільйони барелів нафти на місяць у рублях.

Видання Reuters пише, що перехід на рублеві розрахунки слідує за закликом Володимира Путіна до торговельних партнерів знайти альтернативи західній фінансовій системі, щоб полегшити торгівлю, незважаючи на санкції США і Європи.

Терміновий договір з "Роснефтью" допоможе компанії Reliance отримувати нафту за зниженими цінами в той час, коли група виробників нафти ОПЕК+, як очікується, продовжить добровільне скорочення поставок після червня.

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Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, стала найбільшим покупцем морської російської нафти. Індія також платить за російську нафту в рупіях, дирхамах і китайських юанях. Державні індійські нафтопереробні компанії, тим часом, використовують спотові ринки для закупівлі російської нафти, оскільки не можуть остаточно домовитися про постачання на цей рік.

"Співпраця (Роснефти - УНІАН) з індійськими компаніями охоплює проєкти в галузі видобутку, нафтопереробки та торгівлі нафтою і нафтопродуктами", - йдеться в повідомленні.

За умовами угоди, яка набула чинності з 1 квітня, Reliance купить дві партії нафти Urals об'ємом близько мільйона барелів з можливістю щомісячної купівлі ще чотирьох партій зі знижкою в 3 долари за барель.

Нафтопереробник також буде щомісяця закуповувати від одного до двох вантажів нафти з низьким вмістом сірки, в основному суміш, що експортується з російського тихоокеанського порту Козьміно, з премією в 1 долар за барель до котирувань Dubai.

Reliance погодилася здійснити оплату за нафту в російських рублях через індійський банк HDFC Bank і російський Газпромбанк.

Індія скуповує російську нафту - головні новини

На початку березня 2023 року РФ стала провідним постачальником нафти в Індію: за перші п'ять місяців азіатська країна імпортувала 37 млн т нафти з РФ. Цей показник виявився майже в 11 разів більшим, ніж за аналогічний період 2022 року.

Ситуація змінилася вже в лютому 2024 року. Нью-Делі два місяці поспіль скорочував закупівлі російської нафти через побоювання введення санкцій США. Щоправда, навесні ситуація знову почала змінюватися.

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