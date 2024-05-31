Організація робить все можливе, щоб підтримати ціни на "‎чорне золото"‎.

ОПЕК+ продовжує неофіційні переговори, спрямовані на досягнення угоди щодо скорочення видобутку нафти, причому розглядається можливість продовження обмежень до 2025 року.

Видання Bloomberg пише, що зараз Саудівська Аравія обговорює з партнерами продовження обмежень на видобуток нафти приблизно на 2 млн барелів на день у другій половині 2024-го. Угоду мають укласти під час недільній онлайн-зустрічі.

Раніше ОПЕК+ пішли на скорочення постачань через побоювання щодо відновлення експорту сланцевої нафти з США: таким чином організація хотіла підтримати ціни на "‎чорне золото"‎. Експерти очікують на те, що угоду буде продовжено.

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Також Організації країн-експортерів нафти та її партнерам доведеться вирішити, що робити 2025 році. Повідомляється, що деякі гравці, такі як ОАЕ чи Казахстан, можуть отримати можливість збільшити видобуток.

Світовий ринок нафти – остані новини

У кінці травня повідомлялось, що морський експорт нафти з РФ впав до двомісячного мінімуму. Це сталося через зменшення кількісті вантажів, зокрема, із порту Новоросійська. Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що компенсують перевиробництво нафти порівняно з квітневими планами.

А у першій декаді травня стало відомо, що постачання нафти з РФ до Сінгапуру зросли у минулому місяці до максимальних цьогорічних показників. Загалом незважаючи на атаки НПЗ, експерти прогнозують збільшення російського нафтового експорту.

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