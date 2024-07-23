Зазначається, що поки що заборона діє до кінця літа.

Уряд Російської Федерації знову вводить заборону на експорт бензину. Рішення покликане зупинити зростання цін на паливо на оптовому ринку, де ціни злетіли на десятки відсотків і виник дефіцит марки Аі-95.

РосЗМІ пишуть, що заборона знову діятиме з 1 серпня до кінця літа, але її можуть продовжити.

"Якщо дійсно ми будемо бачити, що на вересень-жовтень буде потрібно продовження заборони поставок на експорт бензину, то це рішення буде ухвалено", - заявив віце-прем'єр Олександр Новак.

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З початку червня оптові ціни на бензин Аі-95 в Росії злетіли на 44%, перевищивши 70 тисяч рублів за тонну, а на ринку виник "хронічний дефіцит".

Після серії українських ударів по російських НПЗ обсяги переробки нафти в червні впали до 2-річних мінімумів. Випуск бензину з кінця грудня до кінця травня обвалився на 20%, а дизельного палива - на 11%.

Варто зазначити, що минулого разу заборона на експорт діяла з 1 березня до кінця травня.

Ціни в Росії - останні новини

Зростання цін у Росії фіксують шостий місяць поспіль: це вказує на серйозні труднощі, з якими зіткнувся Центральний банк у боротьбі з інфляцією.

Повідомляється, що річна інфляція в червні зросла до 8,59% з 8,30% у попередньому місяці. А основні продукти харчування (наприклад, овочі) стали дорожчими на 19%, якщо порівнювати з попереднім роком.

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