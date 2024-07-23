Уряд Російської Федерації знову вводить заборону на експорт бензину. Рішення покликане зупинити зростання цін на паливо на оптовому ринку, де ціни злетіли на десятки відсотків і виник дефіцит марки Аі-95.
РосЗМІ пишуть, що заборона знову діятиме з 1 серпня до кінця літа, але її можуть продовжити.
"Якщо дійсно ми будемо бачити, що на вересень-жовтень буде потрібно продовження заборони поставок на експорт бензину, то це рішення буде ухвалено", - заявив віце-прем'єр Олександр Новак.
З початку червня оптові ціни на бензин Аі-95 в Росії злетіли на 44%, перевищивши 70 тисяч рублів за тонну, а на ринку виник "хронічний дефіцит".
Після серії українських ударів по російських НПЗ обсяги переробки нафти в червні впали до 2-річних мінімумів. Випуск бензину з кінця грудня до кінця травня обвалився на 20%, а дизельного палива - на 11%.
Варто зазначити, що минулого разу заборона на експорт діяла з 1 березня до кінця травня.
Ціни в Росії - останні новини
Зростання цін у Росії фіксують шостий місяць поспіль: це вказує на серйозні труднощі, з якими зіткнувся Центральний банк у боротьбі з інфляцією.
Повідомляється, що річна інфляція в червні зросла до 8,59% з 8,30% у попередньому місяці. А основні продукти харчування (наприклад, овочі) стали дорожчими на 19%, якщо порівнювати з попереднім роком.