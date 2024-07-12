Як повідомляють деякі ЗМІ, з початку червня бензин марки Аі-92 подорожчав в гуртових закупках в Росії приблизно на 20%.

У російській Федеральній антимонопольній службі (ФАС) виступають за повернення до заборони експорту бензину з 1 серпня. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу антимонопольного відомства.

"Тимчасовий дозвіл експорту вводився до кінця липня, на даний момент продовження цього заходу не обговорюється", – йдеться у повідомленні.

Як вважають у відомстві, обмеження на експорт палива дозволять наситити внутрішній ринок у період підвищеного попиту, пов'язаного, у тому числі з польовими роботами та плановим ремонтом НПЗ.

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Також завдяки цьому хочуть забезпечити цінову стабільність та доступність палива для всіх категорій споживачів.

Як зазначають російські ЗМІ, вартість бензинів на біржі стрімко йде вгору – практично безперервне зростання цін продовжується з початку минулого місяця.

За деякими даними, з початку червня бензин марки Аі-92 в РФ подорожчав в опті орієнтовно на 20%, а Аі-95 – на 30%. Подорожчання оптових партій суттєво перевищило фактичне зростання роздрібних цін на ці марки бензину у Росії.

Ціни на основні товари в РФ летять вгору - останні новини

Зростання цін в Росії фіксують шостий місяць поспіль: це вказує на серйозні труднощі, з якими зіткнувся Центральний банк у боротьбі з інфляцією.

Повідомляється, що річна інфляція в червні зросла до 8,59% з 8,30% попереднього місяця. А основні продукти харчування (наприклад, овочі) стали дорожчими на 19%, якщо порівнювати з попереднім роком.

Цікаво, що раніше у Фонді Карнегі заявили, що економічна сила РФ може протриматися ще півтора року, перш ніж піде на спад.

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