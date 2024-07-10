Зазначається, що центробанк РФ перебуває в безвихідному становищі.

Зростання цін у Росії фіксується шостий місяць поспіль, вказуючи на труднощі, з якими зіткнувся центральний банк у боротьбі з інфляцією. Така ситуація не залишає іншого вибору, як продовжити посилення грошово-кредитної політики.

Видання Bloomberg пише, що річна інфляція в червні зросла до 8,59% з 8,30% попереднього місяця. Хоча в місячному вираженні зростання цін сповільнилося до 0,64% з 0,74% у травні, воно, як і раніше, залишається підвищеним, що зумовлено зростанням вартості продуктів харчування та послуг.

Основні продукти харчування, як-от овочі, стали дорожчими на 19% порівняно з попереднім роком, а в червні ціни зросли на 2% порівняно з попереднім місяцем. Ціни на картоплю зросли майже на 34% порівняно з попереднім місяцем.

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На початку липня інфляція продовжила прискорюватися через заплановане підвищення тарифів на комунальні послуги та вартості проїзду в громадському транспорті, а також сезонний стрибок цін на авіаквитки та готелі.

За перший тиждень липня ціни зросли на 0,27%, що менше, ніж 0,66% тижнем раніше. Проте продукти харчування і бензин були серед товарів, на які ціни зростали найшвидше. Інфляція на бензин прискорюється третій тиждень поспіль.

У таких умовах Центробанк Росії не має іншого вибору, окрім як продовжити посилення грошово-кредитної політики. Банк Росії утримує базову ставку на рівні 16% з грудня, але глава Банку Ельвіра Набіулліна попередила, що в липні буде потрібно "значне" підвищення ставки, якщо інфляційний тиск не почне слабшати.

Економіка Росії - останні новини

Захід продовжує бомбардувати економіку Росії санкціями, намагаючись покарати за агресію проти України. Тривалий час офіційний Кремль відкрито висміював західні економічні обмеження.

Водночас російський Сбербанк має виплатити 752 мільярди рублів у вигляді дивідендів. Минулого року банк показав найбільший за всю історію прибуток, що демонструє стійкість російської економіки всупереч західним санкціям.

За оцінками Фонду Карнегі, економічна сила Росії може протриматися ще півтора року, перш ніж почне слабшати.

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