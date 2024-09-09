На модернізацію енергетичної галузі у Москви банально не вистачає коштів.

Російська Федерація вичерпала резерви енергетики, створені за радянських часів. Про це з посиланням на російського міністра енергетики Сергія Цивільєва повідомляє The Moscow Times.

"‎Основна причина (вичерпання резервів, - УНІАН) - недофінансування модернізації обладнання та підтримання його у нормативному стані", - приводить агенція слова міністра.

Цивільєв також відзначив, що енергетична система Далекого Сходу підійшла до осінньо-зимового періоду, не маючи необхідного резерву генеруючих потужностей. Одна з причин цього - перенесений капремонт низки теплоелектростанцій.

Відео дня

Тому у російському Міненерго вирішили віднести Далекосхідний федеральний округ до переліку регіонів, які мають високі ризики в електроенергетиці.

Як зазначається, більшість об'єктів великої генерації сучасної РФ є радянською спадщиною - "відлунням" ДЕЕЛРО (Державна комісія з електрифікації Росії), яку створили ще за часів Володимира Леніна.

Росія б'є по українській енергетиці - останні новини

Раніше експерти з’ясували, що масований ракетний обстріл України 26 серпня обійшовся РФ приблизно у 1,2-1,3 млрд доларів. Це найвищі показники за весь час повномасштабної війни.

Загалом ворог використав 127 ракет і 109 ударних БПЛА. Пуски проводили, зокрема, зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

Серед іншого було атаковано Київську ГЕС, втім, критичних пошкоджень гідроелектростанції вдалося уникнути.

Вас також можуть зацікавити новини: