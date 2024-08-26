Джерела видання підтвердили, що ворог застосував ракети різних типів і дрони для атаки на станцію.

Під час масованої ракетної атаки 26 серпня росіяни поцілили по Київській ГЕС, але критичних пошкоджень вона не зазнала. Про це пише "Форбс Україна" із посиланням на анонімне джерело в енергосистемі.

Топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією, розповів виданню, що вранці 26 серпня росіяни намагалися зруйнувати Київську ГЕС різними типами ракет та безпілотників.

За його словами, внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження. Разом з тим загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає, наголосив співрозмовник видання.

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Ракетний обстріл України 26 серпня

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