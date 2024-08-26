Під час масованої ракетної атаки 26 серпня росіяни поцілили по Київській ГЕС, але критичних пошкоджень вона не зазнала. Про це пише "Форбс Україна" із посиланням на анонімне джерело в енергосистемі.
Топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією, розповів виданню, що вранці 26 серпня росіяни намагалися зруйнувати Київську ГЕС різними типами ракет та безпілотників.
За його словами, внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження. Разом з тим загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає, наголосив співрозмовник видання.
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Ракетний обстріл України 26 серпня
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