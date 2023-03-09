"Росатом", не потрапивши до десятого пакета санкцій ЄС, відчув себе захищеним і почав поширювати свою діяльність на інші сектори.

Франція, Угорщина і Болгарія блокують запровадження санкцій Євросоюзу проти російської атомної енергетики, зокрема компанії "Росатом".

Про це пише польське видання PAP із посиланням на джерела. Мова, зокрема, йде про паливо для атомних електростанцій.

"Найбільшим прихильником співпраці з російською атомною енергетикою є Франція. Найгучніші - угорці, які, коли йдеться про санкції щодо "Росатома", посилаються на національну безпеку. Болгарія також висловлює занепокоєння щодо безпеку постачання", - сказало джерело.

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Зазначається, що запровадження санкцій щодо російської атомної енергетики є головним проханням України. Тим часом "Росатом", не потрапивши до десятого пакета санкцій ЄС, відчув себе захищеним і почав поширювати свою діяльність на інші сектори.

"Українська сторона просить ЄС зайнятися питанням ядерного палива, вказуючи на те, що "Росатом" усвідомив, що має в Євросоюзі захисну парасольку і все, що його стосується, вилучене з-під санкційної загрози. Українська сторона також повідомляє, що "Росатом" почав активну діяльність у сферах, не пов'язаних прямо з атомною енергетикою" - повідомило джерело.

Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садош коментуючи це зазначив, що Варшава наполягає на запровадженні санкцій щодо російської атомної енергетики.

"Це один з польських постулатів. Ми над цим працюємо в тісній співпраці з українською стороною. Ми також звертаємо увагу на те, що "Росатом" починає використовувати свій своєрідний імунітет, розширюючи діяльність на інші сфери" - сказав він.

Санкції проти атомної енергетики РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Угорщина є одним із найактивніших противників запровадження санкції проти Росії. Зокрема й тих, що стосуються атомної енергетики. Це пов'язано з тим, що єдина угорська АЕС "Пакш" є радянським проектом і працює на російському ядерному паливі.

У серпні 2022 року голова МЗС Угорщини Петро Сійярто заявив, що "Росатом" почне будівництво двох нових ядерних реакторів. У лютому цього року голова "Росатому" Олексій Лихачов заявив, що його компанія готова прискорити будівництво АЕС "Пакш-2" в Угорщині.

Пізніше стало відомо, що Німеччина заблокувала для корпорації "Росатом" поставки обладнання, необхідного на будівництві АЕС в Туреччині та Угорщині. Зокрема, німецька влада відмовилася видати Siemens Energy дозвіл на поставку системи управління технологічними процесами для АЕС "Пакш-2".

У звіті Федерального агентства Австрії з питань довкілля від 2021 року повідомлялося, що місце, де мають бути побудовані нові реактори угорської АЕС "Пакш", розташоване на активній лінії сейсмологічного розлому Дунасентьордж-Харта.

Щодо Франції, раніше там повідомляли, що багато їхніх атомних електростанцій працюють на російському ядерному паливі.

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