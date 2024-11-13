Зазначається, що узгоджений тариф нижчий, ніж той, який пропонували в "Укренерго".

Тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" підвищать наступного року. Відповідний проєкт попередньо схвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зазначається, що тариф "Укренерго" у 2025 році зросте на 25,8% до 665,26 грн/МВт*год, що менше, ніж пропонувала компанія - до 780,41 грн/МВт*год.

Крім того, Комісія схвалила зниження тарифу "Укренерго" на передачу для зеленої металургії на 3,3% до 352,73 грн/МВт*год і на диспетчеризацію на 9,0% до 95,07 грн/МВт*год.

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При цьому очікується, що обсяг передачі електроенергії НЕК "Укренерго" досягне позначки 98,651 млн МВт*год. Варто зазначити, що під час розрахунків враховували курс долара по 44,5 грн/долар і курс євро по 48,51 грн/євро.

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Постанова Кабміну №632 від 31.05.2024 встановлює для всіх жителів України єдину фіксовану ціну на електроенергію в 4,32 грн/кВт∙год, що на 60% більше за попередній. Зазначається, що новий тариф встановили з урахуванням вартості генерації електроенергії АЕС і гідроелектростанціями.

Пізніше міністр енергетики України Герман Галущенко у своїй відповіді на запит народного депутата Олексія Кучеренка вказав, що тариф на електроенергію не переглядатимуть до 30 квітня 2025 року, тобто до закінчення осінньо-зимового періоду.

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