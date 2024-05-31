Кабмін затвердив єдиний тариф для всіх українців.

Уряд підняв тариф на електрику для населення з 1 червня на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 31 травня, повідомив УНІАН народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

"Рішення прийнято урядом. Єдина ціна 4,32 грн за кВт. Для гуртожитків залишається 2,64 грн за кВт і для тих, в кого опалення електричне в опалювальний сезон, тобто шість місяців, ліміти 2000 кВт за старою ціною, а решта за новою ціною. В неопалювальний сезон, тобто влітку, на рівних за умовами з іншими", - сказав Кучеренко.

При цьому диференціації тарифів за обсягом споживання, яка очікувалася раніше - зберегти знижену ціну для тих споживачів, хто використовує не більше 100 кВт на годину, - не буде.

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Таким чином, тариф підвищено на 60%, а всі українці платитимуть по 4,32 грн за кВт-год незалежно від обсягів споживання.

Підвищення тарифу на електроенергію в Україні - останні новини

Варто зазначити, що 26 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо тарифів на електроенергію. Зокрема, уряд затвердив продовження пільгової ціни на електроенергію для населення на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат до кінця травня цього року.

Згодом в уряді анонсували зростання тарифів вже найближчим часом. Міністр енергетики Герман Галущенко 24 травня у Верховній Раді під час години запитань до уряду заявив, що до кінця травня буде ухвалено рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію. За його словами, тарифи будуть диференційовані і будуть враховувати обсяги споживання електроенергії.

Як відомо, через війну в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів за частину комунальних послуг. Зокрема, на час дії воєнного стану та пів року після його скасування заборонено змінювати ціни на гарячу воду, опалення та газ. Водночас ці правила не розповсюджуються на послуги холодного водопостачання та електрику.

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