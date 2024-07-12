Коли в Україні можуть знову переглянути тарифи на світло: відповідь міністра енергетики

Наступне підвищення цін варто очікувати тільки після дати, зазначеної в документі.

Тариф на електроенергію не буде переглядатись до 1 травня наступного року. Про це йдеться у відповіді міністра енергетики України Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренко.

"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно Постанови №632 затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде", – йдеться у документі, який парламентар опублікував на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, постановою №632 від 31.05.2024 у Кабінеті Міністрів встановили для всіх жителів країни єдину фіксовану ціну на електроенергію у 4,32 грн/кВт∙год незалежно від обсягу споживання.

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Таким чином, тариф підвищили на 60%. Діючий тариф встановили з урахуванням вартості генерації електроенергії АЕС та гідроелектростанціями.

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Нагадаємо, раніше віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати Олександр Трохимець розкритикував встановлення уніфікованого тарифу на розподіл електрики.

На його думку, введення єдиного тарифу для обох груп споживачів (велика промисловість і решта споживачів) призведе до того, що тариф на розподіл для промисловості зросте у 5 разів, що у свою чергу може призвести до скорочення виробництва.

Зазначимо також, що раніше збитки для бізнесу від приведення тарифів до одного рівня оцінили у 5-6 млрд гривень.

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