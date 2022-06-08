Володимир Зеленський наголосив, що б не планували собі окупанти, Україна має готуватися до наступної зими – "у нашій державі, на своїй землі, для всіх громадян".

Кабінет міністрів утворює штаб для підготовки до наступного опалювального сезону в Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері, 7 червня.

"Урядом утворюється штаб для підготовки до наступного опалювального сезону. Це рішення ухвалене за результатами наради, яку я сьогодні провів як із представниками уряду, так і з представниками наших найбільших державних енергокомпаній і регуляторів. Прем'єр-міністр, міністри енергетики, економіки, міністр розвитку громад і територій, керівники "Нафтогазу", "Укренерго", "Енергоатому" та НКРЕКП. Був також і профільний заступник керівника Офісу президента", - сказав глава держави.

Він наголосив, що б не планували собі окупанти, Україна має готуватися до наступної зими – "у нашій державі, на своїй землі, для всіх громадян".

Зеленський зазначив, що обговорили сьогодні питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичення вугілля, виробництва електроенергії.

"В умовах, які ми маємо наразі через агресію Росії, це буде дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. У цей час у нас не буде продажу нашого газу і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде спрямований на внутрішні потреби наших громадян", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж утричі – до 29,392 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Крім того, видобуток вугілля на державних шахтах України впав приблизно на третину через окупацію частини об’єктів, але розробляються альтернативні варіанти.

Вас також можуть зацікавити новини: