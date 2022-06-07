В нашій державі споживання електроенергії скоротилось приблизно на 30%, зазначив очільник Кабміну.

Видобуток вугілля на державних шахтах України впав приблизно на третину через окупацію частини об’єктів, але розробляються альтернативні варіанти.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання.

"Але маємо альтернативні варіанти, і тому на початок опалювального сезону об’єми вугілля на складах розраховуємо довести до щонайменше 2 млн тонн. Це дозволить забезпечити стабільність поставок і для населення, і для бізнесу. Максимальний показник, який ми маємо намір накопичити - близько 3 млн тонн вугілля на початок опалювального сезону. Таке завдання в нас поставлене перед Міністерством енергетики", - сказав він.

При цьому Шмигаль зазначив, що споживання електроенергії в Україні впало приблизно на 30%. Це дає можливість і забезпечити країну, і експортувати електроенергію до європейських країн, через що українські компанії отримують додаткові доходи та експортну виручку.

"Збільшення експортних можливостей електроенергії до країн ЄС - це один із ключових пріоритетів у сфері енергетики та нашої європейської інтеграції. Потенціал там - сотні мільйонів доларів прибутку щороку та зменшення залежності країн Європи від російського газу", - пояснив він.

Нагадаємо, 4 червня НАЕК "Енергоатом" почав постачати електроенергію до Молдови й таким чином замінив частину російського енергоресурсу. Таким чином компанія заробить додаткові 6,5 млн доларів.

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