Наразі ціна на газ становить 7,96 гривні за кубічний метр.

Мережею активно шириться інформація, нібито ціни на опалення для українців зростуть утричі. У Центрі протидії інформації пояснили ситуацію щодо блакитного палива.

Відповідний допис опубліковано в офіційному телеграм-каналі Центру.

Зазначається, що 10 травня Кабміном було схвалено законопроєкт, який запроваджує мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів. Підтвердили цю інформацію і у "Нафтогазі", зауваживши, що на платіжках українців це ніяк не позначиться.

Наразі ціна на газ становить 7,96 гривні за куб. Відомо, що договори з компаніями та домогосподарствами будуть автоматично продовжені.

Напередодні в РНБО також простували інформацію, що через великий попит та "можливість заробити" в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну на сіль. Теж є припущення, ніби всю сіль викупили виробники ковбас та заводи з консервації – це також неправда.

Раніше повідомлялося, що Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку і перейде на екологічно нейтральну енергію.

Також Україна планує збільшити експорт електроенергії в Європу. Зазначається, що збільшення експорту української електроенергії дасть змогу європейським державам значною мірою замістити російський газ.

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