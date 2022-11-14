Наразі відключення світла за планом – це оптимістичний сценарій для України.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук вважає, що стабілізаційні відключення світла за графіком для мешканців центральних регіонів країни є оптимістичним сценарієм, оскільки окупанти завдали удару по унікальному енергетичному обладнанню.

За словами Сахарука, нещодавно окупанти вдарили ракетою по стратегічному об’єкту енергетичної інфраструктури і пошкодили унікальне обладнання, яке неможливо замінити, а потрібно наново виготовляти. Крім того, цей об’єкт щойно був відремонтований після попереднього обстрілу. Через це у центральних регіонах України, окрім стабілізаційних графіків, були застосовані аварійні відключення. Тому наразі відключення світла за планом – це оптимістичний сценарій.

"Зараз програма максимум – мати графіки, їх виконувати і жити по ним. Сподіваємося, що зможемо відремонтувати і наступні елементи", - сказав він.

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Він уточнив, що наразі не йде мова про відміну стабілізаційних відключень, а навпаки - їх дотримання є наразі максимально можливим результатом.

Відключення світла в Україні: деталі

Енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів у жовтні та листопаді. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

Наразі планові відключення застосовуються у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Також повідомлялось, що минулого тижня російські окупанти серйозно пошкодили один з ключових об’єктів "Укренерго".