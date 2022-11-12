Завтра в Україні діятимуть тільки планові відключення світла, аварійних наразі не передбачається.

У неділю, 13 листопада, на території України діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", планові відключення світла будуть у м. Київ та 8 областях.

"Завтра, 13 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

У інших областях України відключення не прогнозуються, наголосили в компанії.

"Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання", - закликали в Укренерго.

Війна в Україні: відключення світла

Як повідомляв УНІАН, об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії.

Повідомлялося, що у Києві може зрости тривалість відключень світла: названо причину.

Україні для відновлення об'єктів енергетики, які протягом останніх тижнів обстрілюють російські окупанти, необхідно мінімум 7,5 мільярда гривень.

Графік відключення світла: список

Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії Київ ДТЕК Київські енергомережі

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