У неділю, 13 листопада, на території України діятимуть обмеження споживання електроенергії.
Як повідомили в НЕК "Укренерго", планові відключення світла будуть у м. Київ та 8 областях.
"Завтра, 13 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.
У інших областях України відключення не прогнозуються, наголосили в компанії.
"Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання", - закликали в Укренерго.
Війна в Україні: відключення світла
Як повідомляв УНІАН, об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.
З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії.
Повідомлялося, що у Києві може зрости тривалість відключень світла: названо причину.
Україні для відновлення об'єктів енергетики, які протягом останніх тижнів обстрілюють російські окупанти, необхідно мінімум 7,5 мільярда гривень.
Графік відключення світла: список
- Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії Київ ДТЕК Київські енергомережі