Більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії.

В Україні більшу частину доби зберігається дефіцит електроенергії. Енергетики збільшили період, під час якого діють обмеження споживання для промисловості з 18:00 до 07:00.

"В енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Зазначається, що учора, 9 травня, диспетчерський центр "Укренерго" через відсутність або недостатній обсяг імпорту електроенергії в нічні години був вимушений подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості з 23:00 до 07:00 ранку 10 травня. Слід зазначити, що раніше діяв графік обмежень з 18:00 до 23:00.

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"Сьогодні також графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 до 07:00 наступного дня. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень", - наголосили у компанії.

Він закликав українців ощадливо споживати елеткроенергію, особлив з 18:00 до 00:00.

Також повідомляється, що вчора для подолання дефіциту в енергосистемі на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00 , на запит польського оператора енергосистеми, приймали надлишки електроенергії з Польщі. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована вранці, з 06:00 до 07:00.

Що стосується мережевих обмежень, то протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. Причина їх застосування – пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами та ракетами. На ранок знеструмлено понад 100 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Ситуація з електроенергією - останні новини

9 травня задля економії електроенергії в Києві знизили яскравість вуличних ліхтарів через наявний дефіцит в енергосистемі. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням було знижено яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%.

Також вчора стало відомо, що 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано обʼєктам гідроенергетики. Як повідомила прес-служба "Укргідроенерго", дві ГЕС було виведено з експлуатації.

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