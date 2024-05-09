На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень.

Учора, 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики.

Як повідомила прес-служба "Укргідроенерго", дві ГЕС було виведено з експлуатації.

"Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів", - йдеться у повідомленні компанії.

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Масована ракетна атака 8 травня - головні новини

У ніч на 8 травня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку по території України. Загарбники використали 76 повітряних цілей – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Силами протиповітряної боротьби України було знищено 59 цілей ворога.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

У свою чергу голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що втрата генерації електроенергії внаслідок атаки досить суттєва.

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