Постачання електроенергії в квартири киян відбуватиметься без обмежень.

Сьогодні, 9 травня, задля економії електроенергії в Києві знизять яскравість вуличних ліхтарів через наявний дефіцит в енергосистемі.

"Ми працюємо над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Вже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

Попко відмітив, що повністю виключати всі ліхтарі не будуть. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням буде знижено яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%.

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Він також підкреслив, що в Києві не вимикатимуть електроенергію для побутових споживачів. За його словами, постачання електроенергії в квартири киян відбуватиметься без обмежень.

"У найважливіші для енергосистеми години навантажень - з 18:00 по 23:00. Не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях", - наголосив голова КМВА.

Стан української енергосистеми - останні новини

9 травня прес-служба "‎Укренерго" повідомила, що ввечері 9 травня, з 18:00 до 24:00, через значний дефіцит електроенергії в енергосистемі України можливі аварійні відключення, які торкнуться побутових споживачів.

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