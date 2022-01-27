Зараз в Україні працюють 14 з 15 атомних енергоблоків.

Енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції підключений до енергосистема після тимчасового відключення.

Про це повідомила прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

"26 січня о 22:43 четвертий енергоблок Запорізької АЕС підключили до енергомережі. Триває набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зауважень до роботи основного обладнання працюючих енергоблоків і персоналу немає, обладнання працює в заданому режимі.

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У компанії нагадали, що 25 січня 2022 року о 12:00 відбулося відключення енергоблоку №4 Запорізької АЕС від мережі для усунення газової нещільності системи охолодження турбогенератора.

Зараз НАЕК "Енергоатом" працює 14-ма енергоблоками з 15-ти наявних.

Опалювальний сезон:

НАЕК "Енергоатом" планував пройти опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.

25 січня 2022 року НАЕК "Енергоатом", попри план залучити під час опалювального сезону 14 енергоблоків з 15, відключив від енергосистеми два атомних енергоблоки.

Крім того, 25 січня в ОЕС України диспетчерський центр НЕК "Укренерго" активував аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі з 10:00 до 13:00 об'ємом 450 МВт-год, з 13:00 до 14:00 і з 16:00 до 17:00, об'ємом 200 МВт-год.

25 січня 2022 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в січні Україна вперше в історії запустить всі атомні енергоблоки.

26 січня 2022 року Хмельницька АЕС, яка входить до структури національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", під'єднала до енергомережі енергоблок №1 після автоматичного відключення.