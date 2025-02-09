Обмеження будуть застосовуватися у період з 06:00 до 21:00.

У понеділок, 10 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що обмеження будуть застосовуватися у період з 6-ї до 21-ї години.

"Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак", - повідомили у відомстві.

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Там додали, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Водночас підкреслили, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

В "Укренерго" наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому порадили стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго відповідного регіону у соцмережах.

Відключення світла в Україні: останні новини

В Україні запроваджували аварійні відключення 7 лютого. Йшлося про Харківську, Сумську, Донецьку, Полтавську, Запорізьку, Кіровоградську, Дніпропетровську та Черкаську області. Обмеження стосувалися промислових споживачів.

На початку лютого міністр енергетики Герман Галущенко пояснював, що на запровадження графіків відключень електроенергії не впливає температура повітря, а лише наслідки російських атак на енергосистему України.

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