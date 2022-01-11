Компанія видобула 13,7 млрд куб.м газу, що на 4% менше, ніж за попередній рік.

Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" за січень-грудень 2021 року видобула 13,67 млрд куб.м газу, що на 4% менше, ніж за попередній рік.

Як повідомляє прес-служба компанії, в грудні 2021 року було видобуто 1,109 млрд куб.м природного газу, що на 2,6 млн куб. м більше показника аналогічного періоду минулого року.

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"Крім того, до кінця грудня 2021 року компанія забезпечила зростання середньодобового видобутку газу до рівня 38,3 млн куб.м, що на 0,2 млн куб. м більше ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Видобуток газу:

Україна щорічно споживає приблизно 30 млрд куб.м газу, з них близько 14 млрд куб. м видобуває компанія "Укргазвидобування", 6 млрд куб. м - приватні компанії, а ще 10 млрд куб. м імпортується з країн Європи.

У грудні 2021 року компанія "Укргазвидобування" заявила про відкриття нового Моспанівского родовища у Харківській області. За попередніми оцінками, його ресурси становлять до 5 млрд куб. м газу. Результати пошуково-розвідувальних робіт вказують на високу перспективність родовища.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що компанія ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу в найближчі десять років в 1,8 раза - до 24 млрд куб.об.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україна повинна наростити власний видобуток газу, щоб забезпечити енергетичну незалежність. На нарадах у президента Володимира Зеленського неодноразово підіймалося питання збільшення власного видобутку.

Станом на 6 грудня 2021 року "Укргазвидобування" за січень-листопад видобула 12,49 млрд куб. м газу, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.