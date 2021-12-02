Нове родовище в Харківській області забезпечує 239 тис. куб. м газу на добу.

Найбільша в Україні газовидобувна компанія "Укргазвидобування" відкрила нове Моспанівське родовище у Харківській області.

Про це повідомляє прес-служба компанія.

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Зазначається, що пошукова свердловина, яка відкрила родовище, забезпечує 239 тис.куб. м газу на добу. За попередніми оцінками, ресурси родовища становлять до 5 млрд куб. м газу. Результати пошуково-розвідувальних робіт вказують на високу перспективність родовища. Це також підтверджує наявне поблизу Волохівське родовище, яке вже розробляє компанія.

"На цій ділянці в 2019 році ми провели 3D-сейсміку, на основі якої побудували структурно-тектонічну модель площі. Далі геологи, використовуючи ймовірнісні методи оцінки ресурсної бази і сучасні методики прогнозу пастки, визначили місце розташування і глибину пошукової свердловини. Ризики оцінювали також із застосуванням передового програмного забезпечення. В результаті успішного буріння нашими фахівцями маємо високий добовий дебіт і новий перспективний актив", – цитує прес-служба директора дивізіону "Нафтогаз розвідка і видобуток" Олександра Романюка.

Видобуток газу:

"Укргазвидобування" за січень-жовтень видобула 11,36 млрд куб.м газу, що на 4,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У жовтні голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що компанія ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу в найближчі десять років в 1,8 рази, до 24 млрд куб. м.

"Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить близько 70%. 100% акцій компанії належать НАК"Нафтогаз України".

Автор: Ганна Бредіхіна