"Укргазвидобування" за 11 місяців знизила видобуток газу.

Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" за січень-листопад видобула 12,49 млрд куб.м газу, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Зазначається, що при цьому відпуск газу за 11 місяців 2021 року зменшився на 4,2%, або 0,5 млрд куб. м - до 11,8 млрд куб. м.

У листопаді поточного року "Укргазвидобування" забезпечила видобуток 1,126 млрд куб.м природного газу (мінус 1,97%, або 22,6 млн куб. м до показника аналогічного періоду минулого року) і відпуск газу обсягом 1,067 млрд куб. м (мінус 1,51%, або 16,3 млн куб. м).

Видобуток газу в Україні:

Україна щорічно споживає приблизно 30 млрд куб.м газу, з них 14 млрд кубів видобуває державна компанія "Укргазвидобування", 6 млрд куб. м - видобувають приватні компанії, а ще 10 млрд куб. м. імпортується з країн Європи.

У грудні "Укргазвидобування" заявила про відкриття нового Моспанівського родовища у Харківській області. За попередніми оцінками, ресурси родовища становлять до 5 млрд куб. м газу. Результати пошуково-розвідувальних робіт вказують на високу перспективність родовища.

У жовтні голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що компанія ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу в найближчі десять років в 1,8 раза, до 24 млрд куб.об.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що Україна має наростити власний видобуток газу, щоб забезпечити свою енергетичну незалежність. На нарадах у президента Володимира Зеленського неодноразово підіймалося питання збільшення власного видобутку.

Автор: Ганна Бредіхіна