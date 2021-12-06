9 грудня 2021 року регулятор прийме рішення, яке дозволить побутовим споживачам отримувати газ за ціною 7,96 грн за 1 куб. про.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зробила заяву щодо стрімкого зростання ціни на газ від постачальника "останньої надії".

Про це йдеться в повідомленні регулятора на сторінці в Facebook.

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Прес-служба зазначає, що на сьогодні постачальник "останньої надії" забезпечує природним газом понад 347 тис.побутових споживачів з різних регіонів України. У зв'язку з тенденцією стрімкого підвищення цін на природний газ, з 1 грудня 2021 ціна реалізації природного газу постачальником "останньої надії" для потреб побутових споживачів становить близько 30 грн за 1 куб. про.

Положеннями Закону України "Про ринок природного газу" регулятор наділений повноваженнями приймати рішення про здійснення постачання природного газу побутовим споживачам постачальником "останньої надії" на умовах типового договору та базової річної пропозиції.

"У зв'язку з вищевказаним та за зверненням ТОВ "ГК "Нафтогаз України", 9 грудня 2021 року НКРЕКП на своєму засіданні розглядатиме питання про прийняття рішення, яке дозволить побутовим споживачам отримувати газ на умовах базової річної пропозиції ТОВ "ГК" Нафтогаз України", а саме за ціною 7,96 грн за 1 куб.м (з ПДВ)", - зазначив регулятор.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" на ринку газу, оголосила, що ціна газу на 2 грудня для споживачів ПОН становитиме 46,72 грн за куб.м, що в 5,8 раза більше, ніж у листопаді.

При цьому, ціна буде змінюватися щодня.

Ціна на газ:

25 жовтня Кабінет Міністрів України зобов'язав постачальника" останньої надії "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України" в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та поставляти природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за куб. м.

Таким чином, уряд зрівняв ціни компанії "Нафтогаз України" як постачальника "останньої надії" з цінами, які діють для звичайних споживачів компанії.

З 1 жовтня по 30 листопада для населення було встановлено тариф 7,96 грн за куб.м, а для бюджетних установ - до 16,8 грн/куб. м (з ПДВ і без доставки).

1 грудня Постанова припинила свою дію.

ДК "Нафтогаз України" звернулася до НКРЕКП щодо автоматичного підключення всіх побутових клієнтів "постачальника останньої надії" на умовах базової річної пропозиції. Це дозволить клієнтам отримувати газ протягом усього опалювального сезону за ціною природного газу - 7,96 грн/куб.м (з ПДВ, без вартості розподілу/доставки).

У разі відсутності підтримки з боку НКРЕКП з 1 грудня 2021 року ціна на газ "постачальника останньої надії" буде змінюватися щодня і може скласти більше ніж 30 грн за куб. м.

3 грудня 2021 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" на ринку газу, оголосила, що ціна газу на 2 грудня для понад 600 тисяч домогосподарств складе 46,72 грн за куб.м, що в 5,8 раза більше, ніж у листопаді.

Автор: Ганна Бредіхіна