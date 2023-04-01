Володимир Кудріцкй зазначив, що головну роль відіграє фінансування.

В "Укренерго" розповіли про підготовку до наступної зими. У компанії планують посилити захист енергетичних об'єктів, щоб уникнути блекаута у разі нових ударів російських окупантів.

"Крім фізичного захисту об'єктів також це відновлення генерації - гідро, теплоелектростанцій, підготовка теплоелектроцентралей до зими", - заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудріцкй в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що потрібно привезти необхідну кількість обладнання для ремонту мереж і електростанцій. За словами Кудрицького, також важлива наявність грошей для ремонтів пошкоджених енергооб'єктів і мережі.

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"Ці ключові компоненти повинні бути присутніми для того, щоб ми підготувалися і пройшли наступну зиму без таких стресів і таких масштабних відключень, які були в минулому сезоні", - підсумував глава "Укренерго".

Ситуація в енергетиці України - що відомо

Починаючи з жовтня 2022 року росіяни обрали в якості своїх цілей енергетичні об'єкти України. Окупанти намагалися зробити все, щоб українці в морози залишилися без тепла і світла. В результаті у всіх областях вводили відключення світла. Також Україні довелося відмовитися від експорту електрики за кордон.

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