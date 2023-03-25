В "Укренерго" зазначають, що одночасне вимкнення світла - це короткочасне зниження споживання, що вкрай шкідливо для системи.

В "Укренерго" звернулися до українців з проханням не долучатися до челенджу "Години Землі" під час якого організатори закликають масово вимикати світло.

Як йдеться в заяві "Укренерго", масове вимкнення світла не сприяє економії електроенергії, проте може дуже нашкодити енергосистемі країни.

"Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до "Години Землі" і в певний час масово вимкнути світло – це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі! На щастя, українці і в попередні роки не дуже підтримували цю ініціативу, яка насправді шкідлива і єдине, що чого призводить - це до додаткової роботи диспетчерам", - йдеься в заяві.

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В "Укренерго" зазначають, що одночасне вимкнення світла - це короткочасне зниження споживання, що вкрай шкідливо для системи.

"Кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої - це закон фізики. Одночасне вимкнення світла - це короткочасне зниження споживання. Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації - іншими словами, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть у мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів росії. Різке виключення, а потім увімкнення - коли "Година Землі" завершиться - це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми", - зазначили в "Укренерго".

В компаніі нагадали, що найкращим внеском кожного буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання електроенергії упродовж доби.

Ситуація в енергосистемі України

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергосистему України. Станом на березень 2023 року внаслідок російських ракетних атак країна втратила 44% атомної генерації.

9 березня 2023 року російські окупанти випустили по території України 84 ракети і завдали 12 авіаційних ударів.

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