Через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій.

Через російські ракетні і дронові атаки та окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три-чверті потужностей теплоелектростанцій, сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, російські терористи сьогодні знову завдали масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі України.

"Загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб’єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ", - сказав він.

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Прем’єр повідомив, що кожна друга підстанція "Укренерго" була атакована за останні чотири місяці.

"Попри цей терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори - надходять, енергетичне обладнання від партнерів - їде", - підкреслив голова уряду.

Масована атака Росії 9 і 10 лютого – що відомо

У ніч на 10 лютого Росія випустила по Україні іранські дрони з окупованих районів Запорізької області. Зафіксовано удар по Хмельницькій області. З 4:00 ранку окупанти почали тероризувати Україну ракетами.

З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

За даними Міністерства енергетики України, під час сьогоднішнього масованого удару окупанти влучили в об’єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах застосовані аварійні відключення. Пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

Всього українські захисники знищили 61 крилату ракету ворога з 71 та 5 дронів-камікадзе з 7, що застосували окупанти.

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