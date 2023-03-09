Вороги продовжують застосовувати тактику терору, зазначив Генштаб армії України.

Упродовж доби російські окупанти випустили по території України 84 ракети та завдали 12 авіаційних ударів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у своєму зведенні у четвер, 9 березня. "Цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Є влучання. Загинули мирні люди. Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що супротивник продовжує застосовувати тактику терору і таким чином грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

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Загалом, як зазначається, протягом доби противник здійснив пуск 84 ракет різного базування, 34 ракети було знищено нашими захисниками, ще 8 не досягли своїх цілей.

"Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав 8 БПЛА типу "Шахед-136". Половину яких було збито. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України", - заявили в Генштабі.

Ворожий ракетний удар по Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вночі російські війська здійснили черговий масований удар по Україні, зокрема, супротивники використали ракети "Кинджал" та "Калібр". Атака тривала понад шість годин.

Вороги атакували Житомирську, Дніпропетровську, Харківську, Кіровоградську, Сумську, Львівську, Вінницьку, Івано-Франківську, Запорізьку, Одеську області та місто Київ.

Є "прильоти" в об'єкти енергетичної інфраструктури та у житлову зону. У Львівській області унаслідок удару з боку супротивника загинули чотири особи.

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