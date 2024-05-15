З 00:00 та протягом доби 16 травня по всій Україні для промислових та побутових споживачів діятимуть планові обмеження – графіки погодинних відключень.

Сьогодні, 15 травня, з 19:25 до 22:00 "Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Також повідомляється, що з 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень.

"Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною. Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону", - сказано у повідомленні Укренерго.

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Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

"Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали там.

ДТЕК попередив про екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

"Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію, - додали там.

Відключення світла в Україні

15 травня диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Як повідомляла прес-служба "Укренерго", аварійні відключення електроенергії діяли в усіх областях впродовж кількох годин - з 6:40 до 09:00. Водночас у компанії наголосили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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