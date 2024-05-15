Заплановано рекордний обсяг імпорту з максимальною потужністю.

У середу, 15 травня, "Укренерго" прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів при зростанні споживання у вечірні години: 18:00 – 23:00. Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Водночас в НЕК розповіли, що 14 травня для подолання дефіциту в енергосистемі Диспетчерський центр з 16:00 застосував графіки обмеження споживання для промисловості. Але через значне зростання споживання під час похолодання з 20:55 по 00:00 застосовувались контрольовані аварійні відключення побутових та промислових споживачів.

Відео дня

Вчора для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00. Також заплановано рекордний обсяг імпорту з максимальною потужністю. Протягом доби прогнозується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

Проблеми в енергосистемі

14 травня увечері "Укренерго" заявило про значний дефіцит в енергосистемі та впровадження аварійних відключень світла для побутових та промислових споживачів у всіх регіонах України.

Також аварійні відключення вимушено ввели вранці 15 травня. Аварійні відключення в Україні запровадили через дефіцит електроенергії, внаслідок російських атак було втрачено досить великий обсяг потужностей на електростанціях.

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