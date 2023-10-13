Мережі заправок ОККО й WOG літр підняли ціни майже до 27 гривень за літр.

Упродовж тижня, із 6 по 13 жовтня, автогаз у середньому по країні додав 23 копійки - до 26,07 грн/л, таким чином досягнувши нової цінової стелі.

Як свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", при цьому, на АЗК мереж ОККО й WOG літр цього виду пального за тиждень, що минув, додав 33 копійки - до 26,99 грн/л і 26,98 гривень за літр відповідно.

На станціях мереж SOCAR і Neftek автогаз здорожчав за тиждень на 50 копійок - до 26,99 грн/л. На автозаправних станціях U.GO LPG здорожчав на 0,33 грн/л - до 25,86 грн/л, у мережі KLO він додав 20 копійок на літрі - до 26,49 гривень за літр.

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Мережі VST і "БРСМ-Нафта" додали за тиждень 1,00 грн/л і 30 коп./л - до 25,90 грн/л і 25,29 гривень за літр відповідно.

Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,26-0,50 грн/л. Діапазон здорожчання цього тижня становить 0,18-1,00 грн/л і торгується в межах 24,00-26,99 грн/л.

Основною причиною такого активного здорожчання газу трейдери вважають те, що він у жовтні приходить в Україну за значно вищими цінами.

Станом на 12 жовтня співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 не змінилося порівняно з вереснем і складає 47%. Цей показник у мережах відрізняється. Найбільший - 49% - зафіксовано в мережі "Авантаж 7", найменший - 44% - в Prime (Львівська область).

Ціни на пальне

За вересень середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 2,33 гривні (до 55,12 грн/л), бензину А-95+ - на 2,47 гривні (до 58,07 грн/л), а дизельного пального - на 2,49 грн/л (до 55,09 грн/л). Крім цього зросла вартість і автогазу, середня ціна якого склала 25,75 грн/л (+1,76 грн).

За словами українських експертів, автогаз в Україні дорожчає, бо він імпортний, і його вартість залежить від ситуації за кордоном, де ціна на це пальне також зростає.

Проте газ додає у ціні повільніше, бо на нього не був підвищений акцизний збір у липні, на відміну від бензину та дизпалива.

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