Регулярний експорт скрапленого газу з Керчі було припинено у 2015 році після анексії Москвою Криму у 2014 році.

Російські виробники зрідженого нафтового газу (LPG) відновили регулярний експорт пропану та бутану через порт Керч в окупованому Криму після восьмирічної перерви.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі, регулярні поставки LPG, або пропану та бутану з російських заводів в Керч для подальшого експорту почалися в другій половині червня.

"Поставки йдуть залізницею в порт Кавказ, а потім поромом в Керч, оскільки транспортування LPG через Кримський міст заборонено", - повідомило джерело.

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Зріджений нафтовий газ, який переважно використовується як пальне для автомобілів, опалення та виробництва інших нафтохімічних продуктів, був звільнений від масштабних західних санкцій.

Однак російські компанії, що потрапили під санкції, перенаправили значні обсяги LPG з Європи на схід, в основному в Китай, а також на російські чорноморські термінали для подальшого експорту до Туреччини, Північної Африки та Балканських країн.

Як йдеться в матеріалі, навесні поставки LPG з Керчі танкерами були спорадичними, а зараз експорт, переважно до Туреччини, здійснюється регулярно.

За даними трейдерів, з 1 по 20 вересня в Керч було поставлено близько 6 тис. тонн LPG. У липні-серпні поставки склали 5800 тонн.

Трейдери кажуть, що поставки через Керч та південні порти Росії вельми привабливі завдяки цінам, хоча експорт за цим маршрутом все ще стримується загрозами безпеці та наявністю танкерів.

Експорт LPG

Регулярний експорт скрапленого газу з Керчі був припинений у 2015 році після введення більш широких міжнародних санкцій проти російських компаній та виробників через анексію Москвою Криму в 2014 році.

Експорт LPG з Росії в першому півріччі 2023 року зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом 2022 року до 1,911 млн тонн, при цьому на морські порти припало близько третини від загального обсягу зарубіжних поставок.

Близько 34% загального експорту зрідженого нафтового газу з Росії було направлено до Польщі, 10% до Латвії, 6% до Китаю і 5% до Афганістану.

Ситуація з пальним в анексованому Криму

Станом на 16 вересня 2023 року росіяни довели окупований Крим до дефіциту важливого товару. Російська окупація Криму загострює гуманітарну кризу на півострові.

Починаючи з вересня на півострові спостерігаються проблеми з пальним для автомобілів. Дефіцит пального виник через зниження обсягів відвантаження цього товару з російських нафтопереробних заводів на захопленому півострові.

Крім цього, дефіцит пального в Криму зумовлений порушенням логістичних маршрутів з територією РФ та зниженою купівельною спроможністю серед жителів півострова.

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