Експерти розглядають кілька претендентів на роль диверсантів.

У 2025 році на п’яти нафтових танкерах, які заходили до російських портів, пролунали вибухи, можливою причиною яких називають диверсії, повідомляє Financinal Times.

Зазначається, що останній інцидент з танкером стався минулого тижня, коли внаслідок вибуху затопило машинне відділення грецького танкера Vilamoura, який йшов поблизу Лівії.

Видання зазначає, що усі постраждалі кораблі заходили до російських портів за кілька тижнів до інцидентів, що дало підстави деяким експертам з питань безпеки припустити, що до вибухів причетна Україна.

Відео дня

"Але відмінності в характері нападу на Vilamoura породили теорії про те, що інші потенційні диверсанти несуть відповідальність за, принаймні, деякі з цих атак", - додають журналісти.

Голова консультативної групи експертів з морської безпеки EOS Risk Group Мартін Келі зазначив, що між останніми інцидентами є лише "певна" схожість.

"Залишається цілий ряд альтернативних варіантів, включаючи представників Лівії та інших державних суб'єктів, які мають можливість і, можливо, мотив", - сказав Келлі.

Видання зазначає, що Київ не відповів на коментарі, чи був він безпосередньо причетний до вибухів. 1 липня українська військова розвідка оприлюднила заяву, в якій описала Vilamoura як танкер, що належить до "тіньового флоту" Росії.

Водночас журналісти відзначають, що немає жодних ознак того, що корабель порушив правила G7, перевозячи російську нафту, куплену за ціною понад 60 доларів за барель.

"Дані відстеження суден свідчать про те, що атаковані судна заходили переважно в російські порти, які перевантажують нафту, видобуту в Казахстані, що не підпадає під санкції", - зазначається у публікації.

Вибух на танкері Koala - що відомо

В ніч на 9 лютого в машинному відділенні танкера "Koala" пролунали три потужні вибухи. На борту судна було 130 тисяч тон мазуту. Російська влада запевнила, що витоку мазуту не зафіксовано.

Водночас у РФ заявили, що у той час у порту Усть-Луга на воді були катери, які вели вогонь по "деяких об'єктах". Через це Росія запевняє про зовнішній вплив на танкер – удар водними дронами.

Раніше УНІАН повідомляв, що росіяни обурені, оскільки було зафіксовано витік нафтопродуктів через аварію російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" у Керченській протоці.

Вас також можуть зацікавити новини: