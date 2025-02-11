Він припустив, що до цього можуть бути причетні морські диверсанти.

Російські окупанти використовували танкер "Koala" для того, щоб в обхід санкцій продавати нафтопродукти іншим країнам.

Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

"Хочу нагадати, що танкери "тіньового флоту" дали в бюджет РФ третину всіх доходів. Це судно було завантажено близько 100 тонами мазуту, мало його перевозити і стався такий вибух. Судно потопилося біля причалу й можливий викид цієї нафти", – сказав Риженко.

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Капітан наголосив, що вихід мазуту в Балтійське море може призвести до серйозної катастрофи – значно гіршої, ніж це було в Чорному морі.

"У Чорному морі було від 4 до 8 тонн цього мазуту. І Чорне море значно глибше. А Балтійське море відносно мілке. Якщо цей мазут виллється у Фінську затоку Балтійського моря – це буде серйозна катастрофа і для Росії й для Естонії, Фінляндія та інших країн", – пояснив Риженко.

Він зауважив, що ця ситуація виникла після того, як російські кораблі почали пошкоджувати кабелі зв'язку в Балтійському морі.

"Сам характер пошкоджень каже, що можливо хотіли не розлив мазуту, а пошкодження цього корабля. По характеру це можливе використання морських диверсантів. Зараз є такі прилади, які дозволяють їм пересуватися під водою на значні відстані. Тому я не виключаю, що міг бути якийсь такий захід, який призвів до такого викиду", – припустив Риженко.

Танкер "Koala": що відомо

В ніч на 9 лютого в машинному відділенні танкера "Koala" пролунали три потужні вибухи. На борту судна було 130 тисяч тонн мазуту. Російська влада запевнила, що витоку мазуту не зафіксовано.

Водночас у РФ заявили, що під час цього у порту Усть-Луга на воді були катери, які вели вогонь по "деяких об'єктах". Через це, Росія запевняє про зовнішній вплив на танкер – удар водними дронами.

Раніше УНІАН повідомляв, що росіяни обурені через аварію танкерів. Бо їхня влада не запобігла шкідливим витокам нафтопродуктів через аварію російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" в Керченській протоці.

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